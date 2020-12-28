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Влада хоче створити у Києві центр зберігання COVID-вакцин: що відомо
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28 грудня 2020, 21:12 7

Влада хоче створити у Києві центр зберігання COVID-вакцин: що відомо

28 грудня 2020, 21:12 7
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Його буде створено або безпосередньо в Києві, або поблизу міжнародного аеропорту "Бориспіль"
Його буде створено або безпосередньо в Києві, або поблизу міжнародного аеропорту "Бориспіль"
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В Україні працюють над логістичною мережею для поширення вакцин від коронавірусу після того, як їх доставлять в країну. Зокрема, планується створення центру зберігання вакцин у Києві.

Про це повідомив голова парламентського медичного комітету Михайло Радуцький на сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Національний центр зберігання, за словами нардепа, буде створено або безпосередньо в Києві, або поблизу міжнародного аеропорту "Бориспіль". Центр буде обладнано холодильниками, здатними одночасно зберігати сотні тисяч доз вакцини.

"Один холодильник об’ємом 1000 літрів (розрахунково, вміщує 250 тисяч доз) вже перебуває в Україні. Ще двадцять аналогічних установок можуть бути завезені до країни протягом декількох тижнів. Це дасть нам можливість отримати перші партії вакцини, які вимагають зберігання у наднизьких температурах", - розповів він.

Радуцький додав, що з центру зберігання вакцини до пунктів щеплення у регіонах транспортуватиме логістична компанія у спеціальних термобоксах. У регіонах, як очікується, вакцина зможе зберігатися до 5 днів у звичайному холодильному обладнанні за температури +2...+8 градусів.

Україна залучить приватні логістичні компанії до транспортування та тривалого зберігання вакцини від COVID-19 у...

Posted by Михайло Радуцький on Monday, December 28, 2020

Нагадаємо, раніше Радуцький розповів, як Україна може пришвидшити отримання вакцини від коронавірусу.

коронавірус Україна вакцина Київ парламент
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