У Збройних силах за добу на коронавірус захворіла рекордна кількість армійців
За минулу добу у збройних силах України зафіксували рекордну кількість випадків захворювання на коронавірус – 68 осіб.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на командування медичних сил ЗСУ у Facebook.
"За минулу добу зареєстровано 68 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.
На лікуванні в медзакладах перебуває 9 осіб. Інші 59 хворих лікуються вдома під наглядом медиків. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.
Загалом станом на 10:00 9 вересня у ЗСУ на COVID-19 хворіє 650 осіб. Всього за час пандемії одужало 1389 осіб, летальних випадків – 6.
Наразі на ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 534 особи.
Як відомо, за минулу добу в Україні зафіксували понад 2,5 тисячі нових випадків зараження коронавірусом.