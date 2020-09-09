У Збройних силах за добу на коронавірус захворіла рекордна кількість армійців

На лікуванні в медзакладах перебуває 9 осіб

На лікуванні в медзакладах перебуває 9 осіб

За минулу добу у збройних силах України зафіксували рекордну кількість випадків захворювання на коронавірус – 68 осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на командування медичних сил ЗСУ у Facebook.

"За минулу добу зареєстровано 68 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

На лікуванні в медзакладах перебуває 9 осіб. Інші 59 хворих лікуються вдома під наглядом медиків. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Загалом станом на 10:00 9 вересня у ЗСУ на COVID-19 хворіє 650 осіб. Всього за час пандемії одужало 1389 осіб, летальних випадків – 6.

Наразі на ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 534 особи.

Як відомо, за минулу добу в Україні зафіксували понад 2,5 тисячі нових випадків зараження коронавірусом.