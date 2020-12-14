Посилений карантин може початись раніше: в Кабміні назвали умови

Все залежить від кількості нових хворих за добу

Все залежить від кількості нових хворих за добу

Фото: з відкритих джерел

Для того, щоб в Україні раніше почався посилений карантин, повинно статися стрімке збільшення кількості нових хворих на COVID-19.

Як передає RegioNews, про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі телеканалу "Україна 24".

Так, карантин можуть посилити раніше 8 січня, якщо показник добової захворюваності сягне 32-35 тисяч нових випадків.

Зараз ми говоримо про цифру 32-35 тисяч хворих на день. Але треба розуміти, скільки було введено ліжок COVID-пакету, скільки ліжок були забезпечені киснем і скільки лікарень були залучені до подолання коронавірусної інфекції", - сказав Немчінов.

Також він підкреслив, що при оцінці ситуації буде враховуватися заповненість ліжок для хворих COVID-19.

Крім виявлених, є ще питання госпіталізованих. У нас постійно збільшується ліжко-фонд. МОЗ працює над тим, щоб у разі необхідності довести його до 90 тисяч. У нас постійно збільшується кількість ліжок із забезпеченим киснем, до кінця року стоїть завдання вийти на більш ніж 40 тисяч, а в перспективі - на 75 тисяч", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні з 1 січня почнеться "природний карантин".