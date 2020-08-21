В Україні за весь час пандемії зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків COVID-19
За добу, 20 серпня, заразилися коронавірусом 2 106 осіб, зафіксовано 23 летальних випадки, 637 пацієнтів одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За останню добу найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстровано: у Чернівецькій області - 208, у Тернопільській області - 185, у Харківській області - 184, в Івано-Франківській області - 172, в Одеській області - 170, у Львівській області - 162 і в місті Києві - 156 випадків", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Наголошується, що за 20 серпня госпіталізовано 487 осіб і це найбільша кількість людей, які були госпіталізовані за добу від початку пандемії.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
Вінницька обл — 3478 (+73);
Волинська обл — 4989 (+60);
Дніпропетровська обл — 1894 (+21);
Донецька обл — 1183 (+27);
Житомирська обл — 2695 (+98);
Закарпатська обл — 6771 (+109);
Запорізька обл — 1234 (+21);
Івано-Франківська обл — 7462 (+172);
Кіровоградська обл — 751 (+2);
м. Київ — 11328 (+156);
Київська обл — 4805 (+78);
Львівська обл — 12793 (+162);
Луганська обл — 213 (+9);
Миколаївська обл — 912 (+19);
Одеська обл — 5578 (+170);
Полтавська обл — 614 (+20);
Рівненська обл — 8238 (+147);
Сумська обл — 1124 (+46);
Тернопільська обл — 4301 (+185);
Харківська обл — 7033 (+184);
Херсонська обл — 329 (+8);
Хмельницька обл — 1828 (+60);
Чернівецька обл — 8505 (+208);
Черкаська обл — 1219 (+19);
Чернігівська обл — 1366 (+52).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 19 серпня заразилися коронавірусом 2 134 осіб, померли 40 пацієнтів, які були госпіталізовані 407 осіб.
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