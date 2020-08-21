В Україні за весь час пандемії зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків COVID-19

Загалом захворіло 100 643 людини, одужали 51078 пацієнтів, летальних випадків - 2207

Загалом захворіло 100 643 людини, одужали 51078 пацієнтів, летальних випадків - 2207

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За останню добу найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстровано: у Чернівецькій області - 208, у Тернопільській області - 185, у Харківській області - 184, в Івано-Франківській області - 172, в Одеській області - 170, у Львівській області - 162 і в місті Києві - 156 випадків", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Наголошується, що за 20 серпня госпіталізовано 487 осіб і це найбільша кількість людей, які були госпіталізовані за добу від початку пандемії.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька обл — 3478 (+73);

Волинська обл — 4989 (+60);

Дніпропетровська обл — 1894 (+21);

Донецька обл — 1183 (+27);

Житомирська обл — 2695 (+98);

Закарпатська обл — 6771 (+109);

Запорізька обл — 1234 (+21);

Івано-Франківська обл — 7462 (+172);

Кіровоградська обл — 751 (+2);

м. Київ — 11328 (+156);

Київська обл — 4805 (+78);

Львівська обл — 12793 (+162);

Луганська обл — 213 (+9);

Миколаївська обл — 912 (+19);

Одеська обл — 5578 (+170);

Полтавська обл — 614 (+20);

Рівненська обл — 8238 (+147);

Сумська обл — 1124 (+46);

Тернопільська обл — 4301 (+185);

Харківська обл — 7033 (+184);

Херсонська обл — 329 (+8);

Хмельницька обл — 1828 (+60);

Чернівецька обл — 8505 (+208);

Черкаська обл — 1219 (+19);

Чернігівська обл — 1366 (+52).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 19 серпня заразилися коронавірусом 2 134 осіб, померли 40 пацієнтів, які були госпіталізовані 407 осіб.

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