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18 листопада 2020, 15:14 146

У Запоріжжі склали адмінпротокол на організатора мітингу рестораторів

18 листопада 2020, 15:14 146
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Фото: Нацполіція
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У Запоріжжі працівники Нацполіції склали адміністративний протокол на організатора мітингу рестораторів, який відбувся 11 листопада.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Нацполіції Запорізької області, передає RegioNews.

Відомо, що у акції протесту рестораторів взяли участь близько 500 людей, що є порушенням карантинних заходів.

Стосовно організатора мітингу складено адміністративний протокол за ст. 44-3 КУпАП, за порушення карантинних заходів (на мітингу були присутні понад 20 осіб)”, - розповіли в поліції.

Нагадаємо, українські підприємці у низці міст протестували проти карантину "вихідного дня" і вимагали послабити тиск на галузь через коронавірус.

Люди вимагали, аби влада скасувала часові обмеження роботи закладів, а також висловились проти введення карантину вихідного дня. У Запоріжжі захід проходив на майдані Героїв, де зібралось близько 500 людей.

Запоріжжя коронавірус митинг підприємці штраф поліція
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