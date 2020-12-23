В Україні почали виплачувати карантинну допомогу ФОПам

Виплати здійснюються тим, хто вже подав заявки

Виплати здійснюються тим, хто вже подав заявки

Рixabay

Пенсійний фонд України розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам в розмірі 8000 гривень. Виплати здійснюються тим, хто вже подав заявки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ПФУ.

Як зазначається в повідомленні, 22 грудня 2020 року Пенсійним фондом України 280,3 тисячам осіб профінансовано 2 242,8 млн грн.

Зазначимо, в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину. Одна з програм - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів діяльності, які постраждали від карантину. Перелік таких ВЕД затверджений Кабінетом міністрів України. Заявки необхідно подавати через портал "Дія" до 31 грудня.

Нагадаємо, раніше у "Слузі народу" натякнули, що більше не підуть на поступки ФОПам.