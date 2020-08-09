До пом'якшення карантину не готові Київ і вісім областей

У цих регіонах підвищені показники інцидентності і динаміки захворюваності

У цих регіонах підвищені показники інцидентності і динаміки захворюваності

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Станом на неділю, 9 серпня, столиця України і ще вісім областей України не відповідають всім критеріям для ослаблення карантинних заходів

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