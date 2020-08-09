До пом'якшення карантину не готові Київ і вісім областей
У цих регіонах підвищені показники інцидентності і динаміки захворюваності
У цих регіонах підвищені показники інцидентності і динаміки захворюваності
Станом на неділю, 9 серпня, столиця України і ще вісім областей України не відповідають всім критеріям для ослаблення карантинних заходів
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, пише RegioNews.
Не готові до пом'якшення карантину Київ, а також Волинська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Рівненська, Львівська, Харківська та Чернівецька області.
Нагадаємо, В Україні сьогодні виявили ще майже 1200 випадків коронавірусу
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