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До пом'якшення карантину не готові Київ і вісім областей
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09 серпня 2020, 16:26

До пом'якшення карантину не готові Київ і вісім областей

09 серпня 2020, 16:26
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У цих регіонах підвищені показники інцидентності і динаміки захворюваності
У цих регіонах підвищені показники інцидентності і динаміки захворюваності
Фото з відкритих джерел
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Станом на неділю, 9 серпня, столиця України і ще вісім областей України не відповідають всім критеріям для ослаблення карантинних заходів

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, пише RegioNews.

Не готові до пом'якшення карантину Київ, а також Волинська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Рівненська, Львівська, Харківська та Чернівецька області.

Нагадаємо, В Україні сьогодні виявили ще майже 1200 випадків коронавірусу

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