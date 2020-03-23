Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

RegioNews собирает в одном месте всю информацию о борьбе против эпидемии коронавируса в регионах Украины, а также рассказывает о хороших поступках и случаях самоорганизации населения

Фото: Marina Lystseva

RegioNews собирает в одном месте всю информацию о борьбе против эпидемии коронавируса в регионах Украины, а также рассказывает о хороших поступках и случаях самоорганизации населения

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