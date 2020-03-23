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Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию еще в трех областях
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При въезде в Украину введут обязательное тестирование на COVID-19
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В Киеве количество зараженных коронавирусом возросло до 28
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23 марта 2020, 19:02 10

Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

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23 марта 2020, 19:02 10
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RegioNews собирает в одном месте всю информацию о борьбе против эпидемии коронавируса в регионах Украины, а также рассказывает о хороших поступках и случаях самоорганизации населения
Фото: Marina Lystseva
RegioNews собирает в одном месте всю информацию о борьбе против эпидемии коронавируса в регионах Украины, а также рассказывает о хороших поступках и случаях самоорганизации населения

23 марта 2020

16:21 Коронавирус: в Киевской области создадут антикризисный центр

Для оказания помощи работникам, которые вовлечены в борьбу с коронавирусом, в Киевской области создадут антикризисный центр

13:19 В Виннице с коронавирусом будут бороться студенческие "добробаты”

Для преодоления последствий эпидемии коронавирус в Виннице начали создавать подразделения из студентов-медиков, которые будут помогать в борьбе с инфекцией

10:59 В Радомышле горожане самостоятельно собирают средства на аппарат ИВЛ

Жители Радомышля, города где от коронавируса умерла первая украинка, самостоятельно собирают средства на аппарат искусственной вентиляции легких. Потому что из техники, которую обеспечило им государство - лишь военная

19 марта 2020

13:34 Жители Радомышля просят помочь работникам на блок-постах с масками

В городе Радомышль Житомирской области на блок-постах вокруг города фиксируется острая необходимость в медицинских масках


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