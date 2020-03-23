Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
23 марта 2020
16:21 Коронавирус: в Киевской области создадут антикризисный центр
Для оказания помощи работникам, которые вовлечены в борьбу с коронавирусом, в Киевской области создадут антикризисный центр
13:19 В Виннице с коронавирусом будут бороться студенческие "добробаты”
Для преодоления последствий эпидемии коронавирус в Виннице начали создавать подразделения из студентов-медиков, которые будут помогать в борьбе с инфекцией
10:59 В Радомышле горожане самостоятельно собирают средства на аппарат ИВЛ
Жители Радомышля, города где от коронавируса умерла первая украинка, самостоятельно собирают средства на аппарат искусственной вентиляции легких. Потому что из техники, которую обеспечило им государство - лишь военная
19 марта 2020
13:34 Жители Радомышля просят помочь работникам на блок-постах с масками
В городе Радомышль Житомирской области на блок-постах вокруг города фиксируется острая необходимость в медицинских масках
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