Убийство Ирины Фарион: осужденный Зинченко подал апелляцию

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Вячеслав Зинченко, которого Шевченковский районный суд Львова признал виновным в убийстве языковеда Ирины Фарион и приговорил к пожизненному лишению свободы, обжаловал приговор

Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

Апелляционная жалоба поступила в суд 3 ноября.

Информацию также подтвердила дочь погибшей София Особа. На своей странице в Facebook она сообщила, что предстоит новый этап судебной борьбы.

"Они могут оспаривать приговор, но никто и никогда не вернет мне Маму, а моим детям – Бабушку. И именно поэтому я буду бороться до конца!" – написала София Особа.

Напомним, 1 октября суд признал Вячеслава Зинченко виновным в убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион и назначил ему наказание – пожизненное лишение свободы.

Трагедия произошла 19 июля 2024, около 19:20, у дома Фарион на улице Масарика во Львове. Злоумышленник произвел один выстрел в голову жертвы и скрылся. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось – она скончалась от полученного ранения.