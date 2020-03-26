Новинский передал два аппарата ИВЛ мариупольским больницам
Нардеп Вадим Новинский передал мариупольским больницам два аппарата искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты для борьбы с распространением коронавируса
Нардеп Вадим Новинский передал мариупольским больницам два аппарата искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты для борьбы с распространением коронавируса
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.
Аппараты ИВЛ получат Больница скорой медицинской помощи и детское инфекционное отделение горбольницы №4.
Напомним, в Мариуполе 18 марта зафиксировали случай заболевания коронавирусом - первый в Донецкой области. 19 марта в городе начать проводить дезинфекцию улиц. Позже стало известно, что состояние больного - удовлетворительное.
По состоянию на утро 26 марта в Украине было известно о 156 инфицированных.
Также напомним, что Вадим Новинский с митрополитом Онуфрием ранее передали один аппарат ИВЛ черновицким врачам.
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