Новинский передал два аппарата ИВЛ мариупольским больницам

Нардеп Вадим Новинский передал мариупольским больницам два аппарата искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты для борьбы с распространением коронавируса

Фото: Мариупольский городской совет

Нардеп Вадим Новинский передал мариупольским больницам два аппарата искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты для борьбы с распространением коронавируса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

Аппараты ИВЛ получат Больница скорой медицинской помощи и детское инфекционное отделение горбольницы №4.

Напомним, в Мариуполе 18 марта зафиксировали случай заболевания коронавирусом - первый в Донецкой области. 19 марта в городе начать проводить дезинфекцию улиц. Позже стало известно, что состояние больного - удовлетворительное.

По состоянию на утро 26 марта в Украине было известно о 156 инфицированных.

Также напомним, что Вадим Новинский с митрополитом Онуфрием ранее передали один аппарат ИВЛ черновицким врачам.

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