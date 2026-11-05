Мороз уже в Карпатах: на горе Поп Иван зафиксировали -9°C

Фото: ГСЧС Франковщины

Об этом сообщили Горные спасатели Прикарпатья, передает RegioNews.

На 09:00 5 ноября небо было ясным, однако температура воздуха опустилась до -9°C. Ветер северный, со скоростью 4 м/с.

Спасатели призывают туристов воздержаться от походов в высокогорье

Напомним, ранее синоптики сообщали, что уже с 4 ноября в Украине начнется похолодание, которое сначала охватит западные и северные области, а затем распространится на всю страну. В некоторых регионах дожди сменятся мокрым снегом.