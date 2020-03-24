Буковина получила помощь для борьбы с СOVID-19
Об этом сегодня сообщил председатель ОГА Сергей Осачук, пишет RegioNews.
"Получили часть помощи из Китая. Это средства индивидуальной защиты - защитные костюмы, маски, а также оснащение для областного лабораторного центра - как экспресс-тесты, так и для ПЦР-диагностики. Экспресс-тесты являются первым этапом, который может обнаружить инфекцию, но не основным. Основной - это метод ПЦР.
Лабораторные исследования будут проводиться каждый день, врачи, инфекционисты и областной лабораторный центр будут оперативно обрабатывать образцы, которые будут отбираться по направлению исключительно врачей ", - сказал губернатор.
Отметим, утром 24 марта количество инфицированных коронавируса буковинцев возросло до 38 человек.
По состоянию на 11:30 24 марта в Черновицкой области зафиксировано 38 случаев заболевания коронавирусом. Напомним, 1 случай летальный, 1 пациент уже выздоровел.
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