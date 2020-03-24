Жизнь на карантине: Минздрав подключил к доставке продуктов Rozetka
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Минздрава в Facebook.
Согласно сообщению, в связи со стремительным ростом количества больных коронавирусной инфекцией Минздрав рекомендует гражданам воздержаться от выхода из дома и максимально ограничить контакты, предпочтя онлайн-заказ.
"Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко обсудил с совладельцем онлайн-ритейлера Rozetka Владиславом Чечеткиным ежедневное увеличение таких заказов, алгоритмы работы в условиях карантина и потенциального чрезвычайного положения", - говорится в сообщении.
В свою очередь, Чечеткин отметил эффективность предупреждающий коммуникации Минздрава, так как число людей, которые заказывают продукты и товары первой необходимости домой, быстро растет.
"Rozetka работает над внедрением алгоритмов оперативной доставки и переформатированием складов: мы должны обеспечить всем необходимым миллионы украинцев и оперативно реагируем на их запросы", - сказал он.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Напомним, ранее Зеленский заявлял что украинцам, госпитализированным с подозрением на коронавирус, также будут оплачивать больничные, а малоимущим пенсионерам в связи с коронавирусом доплатят по тысяче гривен.
Медикам, которые работают с больными коронавирусом, будут доплачивать по две зарплаты.
Также рассаматривают вопрос увеличения субсидий на время карантина.
Кабмин разрешил дистанционную доставку лекарств на время карантина.
- 13:09 24 марта Во Львовской области изъяли 75 тысяч бутылок алкоголя с поддельными акцизными марками
- 13:03 24 марта В Житомире обнаружили еще один случай заражения COVID-19
- 13:02 24 марта В Кропивницком волонтеры устроили антикоронавирусную акцию
- 12:58 24 марта Стали известны результаты теста на коронавирус топ-чиновника "Нафтогаза"
- 12:58 24 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 12:56 24 марта Хмельницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины получил аппарат для диагностики коронавируса
- 12:19 24 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 13:00 18 марта Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ