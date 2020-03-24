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24 марта 2020, 10:27 11

Жизнь на карантине: Минздрав подключил к доставке продуктов Rozetka

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24 марта 2020, 10:27 11
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Министерство здравоохранения обсудило с онлайн-ритейлером Rozetka алгоритмы доставки продуктов питания и быта в условиях карантина и потенциального чрезвычайного положения
Фото: business-resurs.com.ua
Министерство здравоохранения обсудило с онлайн-ритейлером Rozetka алгоритмы доставки продуктов питания и быта в условиях карантина и потенциального чрезвычайного положения

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Минздрава в Facebook.

Согласно сообщению, в связи со стремительным ростом количества больных коронавирусной инфекцией Минздрав рекомендует гражданам воздержаться от выхода из дома и максимально ограничить контакты, предпочтя онлайн-заказ.

"Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко обсудил с совладельцем онлайн-ритейлера Rozetka Владиславом Чечеткиным ежедневное увеличение таких заказов, алгоритмы работы в условиях карантина и потенциального чрезвычайного положения", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Чечеткин отметил эффективность предупреждающий коммуникации Минздрава, так как число людей, которые заказывают продукты и товары первой необходимости домой, быстро растет.

"Rozetka работает над внедрением алгоритмов оперативной доставки и переформатированием складов: мы должны обеспечить всем необходимым миллионы украинцев и оперативно реагируем на их запросы", - сказал он.

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Напомним, ранее Зеленский заявлял что украинцам, госпитализированным с подозрением на коронавирус, также будут оплачивать больничные, а малоимущим пенсионерам в связи с коронавирусом доплатят по тысяче гривен.

Медикам, которые работают с больными коронавирусом, будут доплачивать по две зарплаты.

Также рассаматривают вопрос увеличения субсидий на время карантина.

Кабмин разрешил дистанционную доставку лекарств на время карантина.


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