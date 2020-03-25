Харьковские бизнесмены "скинулись" на аппараты УЗИ для городских больниц
Об этом сообщается на сайте горсовета, передает RegioNews
Аппараты "Versana Essential" производства компании "GE Healthcare" ("General Electric") получат больницы №6, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 25, 27, 28 и 31, детская больница №19 и больница скорой и неотложной помощи им. проф. А. И. Мещанинова.
Аппараты УЗИ приобрели харьковские бизнесмены: 11 аппаратов передал учредитель ООО "Хлебокомбинат "Кулиничи" Владимир Мисик, а три - директор IT-компании "NIX" Игорь Брагинский.
Заместитель Харьковского городского головыСветлана Горбунова-Рубан отметила, что в условиях распространения коронавируса аппараты УЗИ необходимы, чтобы быстрее диагностировать сопутствующие заболевания у людей с коронавирусом.
Также, она напомнила, что за средства городского бюджета для харьковских больниц было приобретено пять швейцарских аппаратов искусственной вентиляции легких, и поставки диагностического и дыхательной аппаратуры, средств индивидуальный защиты, антибиотиков, дезинфицирующих средств продолжится. При этом вице-мэр сообщила, что списки необходимого постоянно дополняются.
Напомним, что в здание Харьковского областного совета, что по ул. Сумская, 64, нагрянули сотрудники санэпидслужбы для проведения дезинфекции.
Причиной тому послужила информация о том, что коронавирус выявили у жены заместителя главы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача - Виктории, которая вернулась из Франции, но в Харьков не приезжала.
Стало изветно, что вирус подхватил и сам чиновник. Его госпитализировали. При этом после возвращения из Европы он приезжал в Харьков и ходил на работу в облсовет. Семья Скоробагачей проходит лечение в киевской клинике.
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