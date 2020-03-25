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Из-за коронавируса в Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию
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25 марта 2020, 11:44 13

Из-за коронавируса в Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию

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25 марта 2020, 11:44 13
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В Запорожье зафиксированы первые четыре случая заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
В Запорожье зафиксированы первые четыре случая заболевания коронавирусом

Об этом, как сообщает RegioNews, на своей странице в Facebook написал мэр города Владимир Буряк.

По его словам, все заболевшие недавно вернулись из-за границы - из Египта и Куршевеля.

Из-за этого в городе собираются ввести чрезвычайную ситуацию. Людей просят не паниковать и оставаться дома.

У Запоріжжі зафіксовано перші випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Це підтвердили тести, які ми отримали...

Опубліковано Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья Середа, 25 березня 2020 р.

Напомним, по состоянию на 18 марта в Запорожской области было четыре подозрения на коронавирусную инфекцию. Чтобы снизить угрозу массового заболевания в Запорожье также отменили льготный проезд в общественном транспорте.

В Украине коронавирусом заболели уже 113 человек.

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