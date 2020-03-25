Из-за коронавируса в Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию

В Запорожье зафиксированы первые четыре случая заболевания коронавирусом

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В Запорожье зафиксированы первые четыре случая заболевания коронавирусом

Об этом, как сообщает RegioNews, на своей странице в Facebook написал мэр города Владимир Буряк.

По его словам, все заболевшие недавно вернулись из-за границы - из Египта и Куршевеля.

Из-за этого в городе собираются ввести чрезвычайную ситуацию. Людей просят не паниковать и оставаться дома.

Напомним, по состоянию на 18 марта в Запорожской области было четыре подозрения на коронавирусную инфекцию. Чтобы снизить угрозу массового заболевания в Запорожье также отменили льготный проезд в общественном транспорте.

В Украине коронавирусом заболели уже 113 человек.

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