Благотворители перечислили райбольнице на Волыни 175 тысяч гривен

На благотворительный счет КНП "Рожищенская ЦРБ" поступило 175 тыс. 750 грн

На благотворительный счет КНП "Рожищенская ЦРБ" поступило 175 тыс. 750 грн

Об этом говорится на странице райбольницы в Facebook, пишет Regionews.

Больше всего перечислили ООО СП "Гирс" - 100 тысяч грн и ООО "Чебени Плюс" - 50 тысяч грн. Часть средств, а именно 12 тысяч 190 грн. уже направлено на приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих растворов.

В настоящее время есть необходимость в закупке двух аппаратов ИВЛ, кислородных концентраторов, прикроватных мониторов отслеживания состояния пациентов, респираторов типа FFP3 и изоляционных костюмов для персонала.

Но существует несколько проблем, пишут медики:

- части оборудования и материалов нет в наличии;

- фирмы, занимающиеся реализацией медицинской аппаратуры и средств индивидуальной защиты обещают осуществления поставок только на конец апреля - начало мая;

- в течение месяца некоторыми поставщиками были завышены цены на 30-40%.

КНП "Рожищенская ЦРБ" сделано предварительный заказ на приобретение нескольких концентраторов кислорода и прикроватных мониторов, которые крайне необходимы для оказания медицинской помощи больных с COVID-19.

Благотворительный счет райбольницы: № UA +213034400000026007055522660

Волынское ГРУ АО КБ "Приватбанк" в г.Луцк

Код ЕГРПОУ - 01982910

КНП "Рожищенская ЦРБ"

Телефон / факс: (03368) 2-28-37; 2-22-76

E-mail- roz_clinik@ukr.net

В Луцке создали временный оперативный центр при Луцком городском совете для организации помощи льготным категориям граждан - жителям Луцкой объединенной территориальной общины.

На Волыни открыли благотворительный счет, куда можно перечислять средства для приобретения необходимых вещей для предотвращения возникновения и распространения коронавируса.

Прокуратура передала Волынской областной инфекционной больнице средства защиты и лекарства.

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