Благотворители перечислили райбольнице на Волыни 175 тысяч гривен
Об этом говорится на странице райбольницы в Facebook, пишет Regionews.
Больше всего перечислили ООО СП "Гирс" - 100 тысяч грн и ООО "Чебени Плюс" - 50 тысяч грн. Часть средств, а именно 12 тысяч 190 грн. уже направлено на приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих растворов.
В настоящее время есть необходимость в закупке двух аппаратов ИВЛ, кислородных концентраторов, прикроватных мониторов отслеживания состояния пациентов, респираторов типа FFP3 и изоляционных костюмов для персонала.
Но существует несколько проблем, пишут медики:
- части оборудования и материалов нет в наличии;
- фирмы, занимающиеся реализацией медицинской аппаратуры и средств индивидуальной защиты обещают осуществления поставок только на конец апреля - начало мая;
- в течение месяца некоторыми поставщиками были завышены цены на 30-40%.
КНП "Рожищенская ЦРБ" сделано предварительный заказ на приобретение нескольких концентраторов кислорода и прикроватных мониторов, которые крайне необходимы для оказания медицинской помощи больных с COVID-19.
Благотворительный счет райбольницы: № UA +213034400000026007055522660
Волынское ГРУ АО КБ "Приватбанк" в г.Луцк
Код ЕГРПОУ - 01982910
КНП "Рожищенская ЦРБ"
Телефон / факс: (03368) 2-28-37; 2-22-76
E-mail- roz_clinik@ukr.net
Шановні друзі! Комунальне некомерційне підприємство "Рожищенська центральна районна лікарня" Рожищенської районної ради...Опубліковано КНП "Рожищенська ЦРЛ" Четвер, 26 березня 2020 р.
В Луцке создали временный оперативный центр при Луцком городском совете для организации помощи льготным категориям граждан - жителям Луцкой объединенной территориальной общины.
На Волыни открыли благотворительный счет, куда можно перечислять средства для приобретения необходимых вещей для предотвращения возникновения и распространения коронавируса.
Прокуратура передала Волынской областной инфекционной больнице средства защиты и лекарства.
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