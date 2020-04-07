Торги не состоялись: Николаевский облсовет не смог купить новый кроссовер за 560 тысяч гривен
Об этом свидетельствуют торги, опубликованные на сайте публичных закупок Prozorro, передает Regionews.
19 марта Николаевский областной совет объявил тендер на покупку белого кроссовера за за 560 тысяч гривен.
В документации указано, что автомобиль должен быть 2020 года выпуска, а именно белый кроссовер со вместимостью не более 5 человек, включая водителя, с полным приводом, дизельным двигателем и механической коробкой передач. Также в машине должна быть мультимедийная система с цветным дисплеем на 7 дюймов, электроусилитель руля, круиз-контроль и кондиционер.
Позже 27 марта глава областного совета на своей странице у Facebook заявила, что покупает автомобиль для нужд областного совета, но на время эпидемии автомобиль будет передан медикам.
"Сейчас объясню, почему было принято такое решение и почему Москаленко как глава областного совета объявила тендер на покупку этого кроссовера Renault Duster. Это абсолютно простой автомобиль, который необходим всем нам. Эта машина не для Москаленко. Эта машина - коммунальная собственность. Это решение было принято еще в прошлом году, в декабре, депутатами областного совета, о закупке двух автомобилей. До этого времени в областном совете вообще не было автомобилей. Для чего эти автомобили планировались? Для областной государственной администрации, для того, чтобы передать эти машины тем, кто дефектует дороги. Но, это было принято решение в декабре… И я решила, что сейчас необходимо купить машину, чтобы потом передать ее для нужд нашим медикам, чтобы в условиях, когда будет глобальное окончательное решение приостановить все транспортные перевозки, эта машина сможет спасать жизни людей и доставить медиков на работу", - рассказала она.
Брехня встигає обійти півсвіту, поки правда одягає штани! Друзі! Отже, Слухайте правду!!! Репост обов’язково! Питання задавайте під відео - буду відповідати!Опубліковано Вікторією Москаленко Субота, 21 березня 2020 р.
Аукцион должен был начаться 5 апреля. Но из-за отсутствия предложений торги на покупку кроссовера так и не состоялись.
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