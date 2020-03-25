В Николаеве открылся новый центр, где будут делать тесты на коронавирус

В Николаеве за сутки организовали полноценный современный лабораторный центр, в котором можно проводить анализ на наличие/отсутствие коронавируса методом ПЦР

Фото: Facebook

В Николаеве за сутки организовали полноценный современный лабораторный центр, в котором можно проводить анализ на наличие/отсутствие коронавируса методом ПЦР

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор компании ООО СП "Нибулон" Алексей Вадатурский, передает RegioNews.

Именно "Нибулон"и организовал работу лабораторного центра, который будет функционировать на базе Николаевского областного лабораторного центра Минздрава Украины. Теперь нужны сутки для адаптации этого оборудования к работе в новых условиях, по технологии.

Вадатурский отметил, что благодаря дополнительной лаборатории специалисты в Николаеве смогут работать круглосуточно двумя бригадами и проводить до 400 анализов.

По словам гендиректора, специалисты компании совместно со специалистами центра установили все оборудование, в частности амплификатор CFX96 TouchReal-Time PCR DetectionSystem 2017 года, производитель BIO-RAD (США); ламинарный шкаф, именно здесь проходит процесс выделения ДНК; ПЦР бокс, здесь происходит приготовление реакционных смесей; микроцентрифугу, здесь тоже проходит процесс выделения ДНК; 2 комплекта автоматических дозаторов; термостат и комплектующие для приготовления проб, то есть расходные материалы.

Также, у медиков есть 1000 реагентов для экстракции RNA/DNAVirus и наборы для прямого качественного выявления новой РНК коронавирус, производства R-Biopharm AG (Германия, Дармштадт).

Ранее собщалось, что Николаевский горсовет отдал в пользование медикам собственный автопарк.

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