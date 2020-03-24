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24 марта 2020, 11:05 4

Херсон получил пять тысяч экспресс-тестов для диагностирования коронавируса

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24 марта 2020, 11:05 4
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Херсон получил пять тысяч экспресс-тестов для диагностирования коронавируса
Фото: unsplash
Херсон получил пять тысяч экспресс-тестов для диагностирования коронавируса

Об этом говорится на сайте горсовета, передает RegioNews.

Городской голова Владимир Миколаенко на ежедневном совещании по предотвращению распространения COVID-19 в городе сообщил, что ни одного подтвержденного случая заболевания в Херсоне нет.

Стоит отметить, что вчера, 23 марта, исполком горсовета временно отменил льготы для бесплатного проезда в городском транспорте.

Напомним, что на Херсонщине "отгоняли" коронавирус молитвой.

Кроме того, из-за карантина Центр админуслуг на "Чонгаре" приостанавливает работу.

Ранее сообщалось, что в Одессу прибыл спецсамолет из Киева с тестами на коронавирус, тесты отвезут и в Херсон.


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