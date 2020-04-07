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07 апреля 2020, 18:26 4

В Тернополе медикам передали оборудование, технику и сладости

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07 апреля 2020, 18:26 4
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Тернопольская больница скорой помощи получила от благотворителей медицинское оборудование и бытовую технику
Фото: Тернопольский городской совет
Тернопольская больница скорой помощи получила от благотворителей медицинское оборудование и бытовую технику

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.

Тернопольская городская коммунальная больница скорой помощи, которая определена базовой для лечения пациентов с диагнозом СOVID – 19, получила очередную помощь от благотворителей - современный аппарат для забора крови и набор клинков для интубации. Медицинское оборудование передано компанией "Viknar'off".

Три монитора наблюдения за пациентами, стиральные машины и сладости для поддержания духа получили медики от неравнодушных тернополян из сообщества "Coronavirus.ternopil" и благотворительной организации "Каритас Тернополь".

В инфекционное отделение больницы скорой помощи от благотворителей передали 21 монитор наблюдения за пациентами. Еще 11 подобных мониторов на следующей неделе будут закуплены в медицинские учреждения Тернополя за средства местного бюджета.

Тернопольские больницы также получили 18 мониторов пациента от благотворителя, который пожелал остаться неизвестным.

Напомним, в Тернопольской области увеличилось количество больных медиков. Сейчас в области 46 инфицированных медработников.

В Тернопольской области скончался 57-летний священник, который был первым инфицированным COVID-19 в области. Это третий летальный случай в регионе.

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