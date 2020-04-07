В Тернополе медикам передали оборудование, технику и сладости
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.
Тернопольская городская коммунальная больница скорой помощи, которая определена базовой для лечения пациентов с диагнозом СOVID – 19, получила очередную помощь от благотворителей - современный аппарат для забора крови и набор клинков для интубации. Медицинское оборудование передано компанией "Viknar'off".
Три монитора наблюдения за пациентами, стиральные машины и сладости для поддержания духа получили медики от неравнодушных тернополян из сообщества "Coronavirus.ternopil" и благотворительной организации "Каритас Тернополь".
В инфекционное отделение больницы скорой помощи от благотворителей передали 21 монитор наблюдения за пациентами. Еще 11 подобных мониторов на следующей неделе будут закуплены в медицинские учреждения Тернополя за средства местного бюджета.
Тернопольские больницы также получили 18 мониторов пациента от благотворителя, который пожелал остаться неизвестным.
Напомним, в Тернопольской области увеличилось количество больных медиков. Сейчас в области 46 инфицированных медработников.
В Тернопольской области скончался 57-летний священник, который был первым инфицированным COVID-19 в области. Это третий летальный случай в регионе.
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