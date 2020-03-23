В Виннице с коронавирусом будут бороться студенческие "добробаты”

Для преодоления последствий эпидемии коронавирус в Виннице начали создавать подразделения из студентов-медиков, которые будут помогать в борьбе с инфекцией

Фото: Pixabay

Для преодоления последствий эпидемии коронавирус в Виннице начали создавать подразделения из студентов-медиков, которые будут помогать в борьбе с инфекцией

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Vinbazar.com. Инициативу проявили в Винницком национальном медицинском университете. "Формируют списки студентов 5-6 курсов, которые проходили инфекционные болезни с курсом эпидемиологии. Их передадут в Министерство здравоохранения Украины”, - сказал проректор по научно-педагогической работе ВНМУ им. М.И. Пирогова профессор Юрий Гуминский. Как писали RegioNews ранее, в Винницкой области в связи с эпидемией коронавируса создали специализированные бригады экстренной медпомощи, которые будут выезжать на случаи, где есть подозрение на заражение атипичной пневмонией.

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