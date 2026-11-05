Украинский общественный и политический деятель, блоггер, один из основателей и Председатель правления Центра противодействия коррупции

Буданов прав: на криминалитет в погонах нужны "своевременные сильные действия"

«Криминал» размышляет, лучше ли забить ветерана Азову молотками, сжечь ли кислотой, а крышу этому обеспечивали генерал СБУ, руководители Нацпола и прокуроры ОГП

«Криминал» размышляет, лучше ли забить ветерана Азову молотками, сжечь ли кислотой, а крышу этому обеспечивали генерал СБУ, руководители Нацпола и прокуроры ОГП

Фото из открытых источников

Так что о сильных действиях. Сделать их могут трое: Зеленский, глава его Офиса Буданов и глава его фракции Арахамия. Сильное действие здесь только одно – конкурсное назначение руководителей ОГП, ДБР и Нацпола. Чтобы силовиков возглавляли люди, которых отобрали независимые профессионалы, а не Банковая. (Из СБУ – отдельная история.) Законопроекты о конкурсе на генпрокурора (№15343) и директора ДБР (№13602) давно в Раде. И депутаты Зеленского блокируют их. Депутаты Зеленского должны прекратить блокировать и проголосовать. Если голосований не будет – значит Зеленский, Буданов и Арахамия лично крышуют силовиков, крышующих криминалитет, ломающий ноги украинцам.

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