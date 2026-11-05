Буданов прав: на криминалитет в погонах нужны "своевременные сильные действия"
«Криминал» размышляет, лучше ли забить ветерана Азову молотками, сжечь ли кислотой, а крышу этому обеспечивали генерал СБУ, руководители Нацпола и прокуроры ОГП
«Криминал» размышляет, лучше ли забить ветерана Азову молотками, сжечь ли кислотой, а крышу этому обеспечивали генерал СБУ, руководители Нацпола и прокуроры ОГП
Так что о сильных действиях. Сделать их могут трое: Зеленский, глава его Офиса Буданов и глава его фракции Арахамия.
Сильное действие здесь только одно – конкурсное назначение руководителей ОГП, ДБР и Нацпола. Чтобы силовиков возглавляли люди, которых отобрали независимые профессионалы, а не Банковая. (Из СБУ – отдельная история.)
Законопроекты о конкурсе на генпрокурора (№15343) и директора ДБР (№13602) давно в Раде. И депутаты Зеленского блокируют их.
Депутаты Зеленского должны прекратить блокировать и проголосовать.
Если голосований не будет – значит Зеленский, Буданов и Арахамия лично крышуют силовиков, крышующих криминалитет, ломающий ноги украинцам.
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