В Радомышле горожане самостоятельно собирают средства на аппарат ИВЛ
Жители Радомышля, города где от коронавируса умерла первая украинка, самостоятельно собирают средства на аппарат искусственной вентиляции легких. Потому что из техники, которую обеспечило им государство - лишь военная
Жители Радомышля, города где от коронавируса умерла первая украинка, самостоятельно собирают средства на аппарат искусственной вентиляции легких. Потому что из техники, которую обеспечило им государство - лишь военная
Об этом пишет RegioNews.
Радомышльские активисты активно распространяют в соцсетях просьба к местным жителям скинуться кто сколько может на аппарат искусственной вентиляции легких для районной больницы. Стоит такой аппарат более 140тысяч гривен.
На помощь от Житомирской области и государственной власти они не надеются.
Также пользователи соцсетей распространяют фото военной техники на дорогах Радомышля. Говорят, транспортом "обеспечил" министр Аваков.
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Ранее жители Радомышля просили помочь работникам на блок-постах с масками.
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