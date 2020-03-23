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23 марта 2020, 10:59 10

В Радомышле горожане самостоятельно собирают средства на аппарат ИВЛ

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23 марта 2020, 10:59 10
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Жители Радомышля, города где от коронавируса умерла первая украинка, самостоятельно собирают средства на аппарат искусственной вентиляции легких. Потому что из техники, которую обеспечило им государство - лишь военная
Фото: БИОМЕД
Жители Радомышля, города где от коронавируса умерла первая украинка, самостоятельно собирают средства на аппарат искусственной вентиляции легких. Потому что из техники, которую обеспечило им государство - лишь военная

Об этом пишет RegioNews.

Радомышльские активисты активно распространяют в соцсетях просьба к местным жителям скинуться кто сколько может на аппарат искусственной вентиляции легких для районной больницы. Стоит такой аппарат более 140тысяч гривен.

На помощь от Житомирской области и государственной власти они не надеются.

Также пользователи соцсетей распространяют фото военной техники на дорогах Радомышля. Говорят, транспортом "обеспечил" министр Аваков.

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Ранее жители Радомышля просили помочь работникам на блок-постах с масками.


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