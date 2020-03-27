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27 марта 2020, 11:46 6

Лечение коронавируса: Днепр закупил еще 20 аппаратов ИВЛ

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27 марта 2020, 11:46 6
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27 марта в 21-ю больницу Днепра прибыли 15 стационарных и 5 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких, которые город приобрел для лечения больных коронавирусом
Фото: Днепровский городской совет
27 марта в 21-ю больницу Днепра прибыли 15 стационарных и 5 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких, которые город приобрел для лечения больных коронавирусом

Об этом, как сообщает RegioNews, на своей странице в Facebook написал мэр города Борис Филатов.

По его словам, еще 15 аппаратов ожидают получить в начале апреля.

Сьогодні зранку 21-ша інфекційна лікарня отримала 20 апаратів штучної вентиляції легень. Це 15 стаціонарних і 5...

Опубліковано Борисом Філатовим Пʼятниця, 27 березня 2020 р.

Пресс-служба горсовета сообщила, что 21-ю больницу полностью перепрофилировали под инфекционную.

"Здесь есть все необходимые медикаменты, в частности, антибиотики для борьбы с пневмонией - частым осложнением коронавируса", - говорится в сообщении.

Напомним, в Днепропетровской области зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом, два из которых в Днепре - супругов лечат в 21-й больнице.

Ранее в больницу приобрели также электрокардиографы, кислородные концентраторы и расходные материалы для непрерывной работы аппаратов ИВЛ.

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