Лечение коронавируса: Днепр закупил еще 20 аппаратов ИВЛ
Об этом, как сообщает RegioNews, на своей странице в Facebook написал мэр города Борис Филатов.
По его словам, еще 15 аппаратов ожидают получить в начале апреля.
Сьогодні зранку 21-ша інфекційна лікарня отримала 20 апаратів штучної вентиляції легень. Це 15 стаціонарних і 5...Опубліковано Борисом Філатовим Пʼятниця, 27 березня 2020 р.
Пресс-служба горсовета сообщила, что 21-ю больницу полностью перепрофилировали под инфекционную.
"Здесь есть все необходимые медикаменты, в частности, антибиотики для борьбы с пневмонией - частым осложнением коронавируса", - говорится в сообщении.
Напомним, в Днепропетровской области зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом, два из которых в Днепре - супругов лечат в 21-й больнице.
Ранее в больницу приобрели также электрокардиографы, кислородные концентраторы и расходные материалы для непрерывной работы аппаратов ИВЛ.
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