WOG предоставит бесплатный бензин для карет скорой помощи

К инициативе Минздрава о взаимопомощи во время карантинных мер присоединилась компания WOG

К инициативе Минздрава о взаимопомощи во время карантинных мер присоединилась компания WOG

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины. Это известная сеть автозаправочных станций. В рамках борьбы с эпидемией WOG будет бесплатно поставлять бензин для карет скорой помощи.

Минздрав призывает другие социально ответственные бизнесы присоединиться к инициативе и внести свою лепту в победу над эпидемией. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется) Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

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