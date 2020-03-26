Вместо крыжмы защитные маски: швейная фабрика Очакова работает в условиях карантина

В условиях карантина швейная фабрика Очакова, которая специализируется на пошиве крыжмы и одежды для крещения, перепрофилировалась на пошив защитных масок

Фото: скрин с видео

В условиях карантина швейная фабрика Очакова, которая специализируется на пошиве крыжмы и одежды для крещения, перепрофилировалась на пошив защитных масок

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