Вместо крыжмы защитные маски: швейная фабрика Очакова работает в условиях карантина
Об этом идет речь в сюжете телеканала НИС-ТВ, передает RegioNews.
Так, фабрика, которая производит самый большой ассортимент крыжм для крещения в Украине, перешла на пошив масок.
Швеи за одну смену изготавливают до тысячи масок, себестоимость маски от 8 до 20 гривен в зависимости от материалов. Шьют как одноразовые так и многоразовые маски.
"Социально мы не могли остаться в стороне от проблемы", - рассказала руководитель фабрики по производству одежды для малышей Виктория Черная.
В то же время руководитель фабрики отмечает, что маски распространяются на нужды региона, а не на экспорт.
Напомним, что на Николаевщине медики районной больницы отдали однодневную зарплату на приобретение аппарата ИВЛ. В то время, как депутаты Николаевского облсовета с третьего раза не смогли распределить деньги на борьбу с коронавирусом.
Как сообщили RegioNews ранее, в Николаеве открылся новый центр, где будут делать тесты на коронавирус.
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