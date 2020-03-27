В Летичевскую центральную районную больницу поступит современный аппарат искусственной вентиляции легких HAMILTON-C

В Летичевскую центральную районную больницу поступит современный аппарат искусственной вентиляции легких HAMILTON-C

Об этом 26 марта на своей странице в Instagram анонсировала украинская телеведущая и основательница серии благотворительных мероприятий Мария Ефросинина, пишет RegioNews.

По ее словам, средняя стоимость оборудования составляет около 30 тысяч евро. Содействие в покупции ИВЛ корпорация "Биосфера".