Летичевская ЦРБ получит аппарат искусственной вентиляции легких от телеведущей Маши Ефросининой
В Летичевскую центральную районную больницу поступит современный аппарат искусственной вентиляции легких HAMILTON-C
В Летичевскую центральную районную больницу поступит современный аппарат искусственной вентиляции легких HAMILTON-C
Об этом 26 марта на своей странице в Instagram анонсировала украинская телеведущая и основательница серии благотворительных мероприятий Мария Ефросинина, пишет RegioNews.
По ее словам, средняя стоимость оборудования составляет около 30 тысяч евро. Содействие в покупции ИВЛ корпорация "Биосфера".
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