Деньги, выделенные на памятник Бандере в Ровном, пойдут на борьбу с коронавирусом

Депутаты горсовета решили не выделять из городского бюджета два миллиона гривен на памятник Степану Бандере, на строительстве которого настаивали депутаты от партии "Свобода"

Фото: Ровенские новости

Депутаты горсовета решили не выделять из городского бюджета два миллиона гривен на памятник Степану Бандере, на строительстве которого настаивали депутаты от партии "Свобода"

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