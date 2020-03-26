13:56  26 марта
Выросло число больных коронавирусом украинцев заграницей - Минздрав
14:21  26 марта
Минздрав создал штаб по противодействию коронавирусу
14:34  26 марта
Минобразование отменило госаттестацию школьников в 2020 году
UA | RU
UA | RU
26 марта 2020, 17:12 3

Деньги, выделенные на памятник Бандере в Ровном, пойдут на борьбу с коронавирусом

Читайте також
українською мовою
26 марта 2020, 17:12 3
Читайте також українською мовою
Депутаты горсовета решили не выделять из городского бюджета два миллиона гривен на памятник Степану Бандере, на строительстве которого настаивали депутаты от партии "Свобода"
Фото: Ровенские новости
Депутаты горсовета решили не выделять из городского бюджета два миллиона гривен на памятник Степану Бандере, на строительстве которого настаивали депутаты от партии "Свобода"

Соответствующее решение было принято сегодня, 26 марта во время заседания сессии Ровенского горсовета, пишет RegioNews со ссылкой на Ровенские новости.

Депутаты приняли решение перенаправить эти средства на борьбу с коронавируса.

"Лично я против решения о выделении денег на установку памятника Бандере. В наше трудное время - это не актуально. Нужно эти деньги направить в резервный фонд. Ведь никто не знает, сколько больных. Во-вторых, коронавирус может осенью вернуться новой волной ", - отметил городской избранник Александр Довжаница.

Ранее В Ровенскую область привезли тесты и медсредства для борьбы с COVID-19.

Также В Ровно - новый челлендж по дезинфекции подъездов

Ровенский льнокомбинат изготовил 200 тысяч масок

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)


коронавирус
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
26 марта 2020, 19:03
Черновицкий бизнесмен пожертвовал миллион гривен на борьбу с коронавирусом
26 марта 2020, 15:56
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
26 марта 2020, 18:57
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
26 марта 2020, 18:57
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
22 марта 2020, 12:00
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Алексей Кривошеев
Ульяна Супрун
Все блоги »
За маской коронавируса: выдворит ли Новинский из Херсона Дубинского
26 марта 2020, 16:15
Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
26 марта 2020, 10:00
Все публикации »
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »