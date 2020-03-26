Деньги, выделенные на памятник Бандере в Ровном, пойдут на борьбу с коронавирусом
Соответствующее решение было принято сегодня, 26 марта во время заседания сессии Ровенского горсовета, пишет RegioNews со ссылкой на Ровенские новости.
Депутаты приняли решение перенаправить эти средства на борьбу с коронавируса.
"Лично я против решения о выделении денег на установку памятника Бандере. В наше трудное время - это не актуально. Нужно эти деньги направить в резервный фонд. Ведь никто не знает, сколько больных. Во-вторых, коронавирус может осенью вернуться новой волной ", - отметил городской избранник Александр Довжаница.
Ранее В Ровенскую область привезли тесты и медсредства для борьбы с COVID-19.
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