Во Львовской области военный ушел со службы сам, потому что считал себя больным

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Во Львовской области судили военного, который самовольно покинул службу. Он заявил, что считал, что больше не может служить

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Впервые мужчина самовольно оставил службу весной прошлого года и вернулся в воинскую часть только через три месяца. Во второй раз он оставил службу летом этого года, после чего был задержан в сентябре.

На суде мужчина признал свою вину. Он заявил, что считает себя больным и не способен полноценно выполнять обязанности военной службы.

Суд назначил наказание в самовольном уходе из воинской части или места службы и назначил ему шесть лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Днепропетровской области правоохранители разоблачили военного. Он за взятку предлагал "решить вопрос" с уголовной ответственностью за СВЧ.