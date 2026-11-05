08:57  05 ноября
Убийство Ирины Фарион: осужденный Зинченко подал апелляцию
11:55  05 ноября
Мороз уже в Карпатах: на горе Поп Иван зафиксировали -9°C
12:40  05 ноября
В Киеве остановили движение на красной ветке метро: что произошло
UA | RU
UA | RU
05 ноября 2026, 23:40

Во Львовской области военный ушел со службы сам, потому что считал себя больным

05 ноября 2026, 23:40
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во Львовской области судили военного, который самовольно покинул службу. Он заявил, что считал, что больше не может служить

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Впервые мужчина самовольно оставил службу весной прошлого года и вернулся в воинскую часть только через три месяца. Во второй раз он оставил службу летом этого года, после чего был задержан в сентябре.

На суде мужчина признал свою вину. Он заявил, что считает себя больным и не способен полноценно выполнять обязанности военной службы.

Суд назначил наказание в самовольном уходе из воинской части или места службы и назначил ему шесть лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Днепропетровской области правоохранители разоблачили военного. Он за взятку предлагал "решить вопрос" с уголовной ответственностью за СВЧ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СОЧ Львовская область суд
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Бензин пошел на убыль: что происходит с ценами на АЗС
05 ноября 2026, 23:55
В Житомирской области прямо на трассе перевернулся трактор
05 ноября 2026, 23:20
Полтора миллиона из бюджета: на Днепропетровщине чиновники получили подозрения
05 ноября 2026, 22:55
Смертельное ДТП в Ровенской области: полиция установила водителя грузовика
05 ноября 2026, 22:42
Швеция не освободила экснардепа Святаша, приговоренного в Украине к 12 годам
05 ноября 2026, 22:21
Буданов прав: на криминалитет в погонах нужны "своевременные сильные действия"
05 ноября 2026, 22:15
Россияне более 30 раз атаковали Днепропетровщину
05 ноября 2026, 21:55
В Киеве женщина торговала "макаронами с наркотиками"
05 ноября 2026, 21:50
В Киевской области иномарки влетели друг в друга: пострадал ребенок
05 ноября 2026, 21:40
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Елена Зеркаль
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Все блоги »