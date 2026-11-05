Во Львовской области военный ушел со службы сам, потому что считал себя больным
Во Львовской области судили военного, который самовольно покинул службу. Он заявил, что считал, что больше не может служить
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.
Впервые мужчина самовольно оставил службу весной прошлого года и вернулся в воинскую часть только через три месяца. Во второй раз он оставил службу летом этого года, после чего был задержан в сентябре.
На суде мужчина признал свою вину. Он заявил, что считает себя больным и не способен полноценно выполнять обязанности военной службы.
Суд назначил наказание в самовольном уходе из воинской части или места службы и назначил ему шесть лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Днепропетровской области правоохранители разоблачили военного. Он за взятку предлагал "решить вопрос" с уголовной ответственностью за СВЧ.