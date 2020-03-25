На Николаевщине медики районной больницы отдали однодневную зарплату на покупку аппарата ИВЛ

В Николаевской области медики Новобугского района приняли решение "скинуться" на покупку нового аппарата искусственной вентиляции легких

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В Николаевской области медики Новобугского района приняли решение "скинуться" на покупку нового аппарата искусственной вентиляции легких

Об этом говорится в сюжете местного телеканала Нис-ТВ, передает RegioNews.

Напомним, что ранее Новобугская центральная районная больница объявила сбор средств для приобретения аппарата искусственной вентиляции легких и других лекарств. Также просят помочь средствами гигиены и даже водой.

"Нам необходимы средства для закупки масок, костюмов, респираторов, очков. На сегодняшний день пока все это у нас есть, однако пройдет день-два – мы не знаем, какая будет ситуация, поэтому мы всех просим. Нам необходимы дезсредства, одноразовые полотенца, мыло, даже питьевая вода", - рассказала главврач Новобугской ЦПМСД Валентина Лучная.

Кроме того, медики районной больницы не остались в стороне от проблемы и решили перечислить свою однодневную зарплату на приобретение необходимого аппарата ИВЛ.

Также, на этой неделе депутаты Николаевского облсовета должны рассмотреть вопрос выделения 36 миллионов гривен на обеспечение медицинской отрасли области.

Ранее сообщалось, что в Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислородных концентраторов, необходимых при пневмониях.

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