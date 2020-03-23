Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
23 березня 2020
16:21 Коронавірус: у Київській області створять антикризовий центр
Для надання допомоги працівникам, які залучені до боротьби з коронавірусом, у Київській області створять антикризовий центр
13:19 У Вінниці з коронавірусом боротимуться студентські "добробати”
Для подолання наслідків епідемії коронавірусу у Вінниці почали створювати підрозділи із студентів-медиків, які допомагатимуть у боротьби з інфекцією
10:59 У Радомишлі містяни самостійно збирають кошти на апарат ШВЛ
Мешканці Радомишля, міста де від коронавірусу померла перша українка, самотужки збирають кошти на апарат штучної вентиляції легень. Бо з техніки, яку забезпечила їм держава є лише військова
19 березня 2020
13:34 Мешканці Радомишля просять допомогти працівникам на блок-постах з масками
У місті Радомишль Житомирської області на блок-постах навколо міста фіксується гостра необхідність в медичних масках
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- 19:02 23 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 18:49 23 березня На самоізоляцію відправили прикордонників, які контактували з інфікованим коронавірусом кримчанином
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