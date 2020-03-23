16:59  23 березня
Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію ще в трьох областях
19:19  23 березня
При в'їзді в Україну запровадять обов'язкове тестування на COVID-19
18:01  23 березня
В Києві кількість заражених коронавірусом зросла до 28
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23 березня 2020, 19:02 22

Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

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23 березня 2020, 19:02 22
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RegioNews збирає в одному місці всю інформацію про боротьбу проти епідемії коронавірусу в регіонах України, а також розповідає про добрі вчинки та випадки самоорганізації населення
Фото: Marina Lystseva
RegioNews збирає в одному місці всю інформацію про боротьбу проти епідемії коронавірусу в регіонах України, а також розповідає про добрі вчинки та випадки самоорганізації населення


23 березня 2020

16:21 Коронавірус: у Київській області створять антикризовий центр

Для надання допомоги працівникам, які залучені до боротьби з коронавірусом, у Київській області створять антикризовий центр

13:19 У Вінниці з коронавірусом боротимуться студентські "добробати”

Для подолання наслідків епідемії коронавірусу у Вінниці почали створювати підрозділи із студентів-медиків, які допомагатимуть у боротьби з інфекцією

10:59 У Радомишлі містяни самостійно збирають кошти на апарат ШВЛ

Мешканці Радомишля, міста де від коронавірусу померла перша українка, самотужки збирають кошти на апарат штучної вентиляції легень. Бо з техніки, яку забезпечила їм держава є лише військова

19 березня 2020

13:34 Мешканці Радомишля просять допомогти працівникам на блок-постах з масками

У місті Радомишль Житомирської області на блок-постах навколо міста фіксується гостра необхідність в медичних масках


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Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
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