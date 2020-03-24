Такси 579 будет возить медиков бесплатно

К инициативе "Подвези врача" присоединилась служба такси 579. Она будет предоставлять бесплатные услуги довоза и отвоза врачей во время карантина

Фото: Shutterstock

К инициативе "Подвези врача" присоединилась служба такси 579. Она будет предоставлять бесплатные услуги довоза и отвоза врачей во время карантина

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