В Коростене волонтеры будут помогать одиноким пенсионерам

В Коростене Житомирской области начала работу Волонтерская служба, которая будет заниматься доставкой лекарств и продуктов питания одиноким пожилым людям

Фото: flickr

В Коростене Житомирской области начала работу Волонтерская служба, которая будет заниматься доставкой лекарств и продуктов питания одиноким пожилым людям

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