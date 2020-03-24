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24 марта 2020, 14:14 3

В Коростене волонтеры будут помогать одиноким пенсионерам

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24 марта 2020, 14:14 3
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В Коростене Житомирской области начала работу Волонтерская служба, которая будет заниматься доставкой лекарств и продуктов питания одиноким пожилым людям
Фото: flickr
В Коростене Житомирской области начала работу Волонтерская служба, которая будет заниматься доставкой лекарств и продуктов питания одиноким пожилым людям

Об этом сообщила газета "Голос Украины", передает RegioNews.

Волонтеры будут помогать пенсионерам, которые не состоят на учете в территориальном центре социального обслуживания.

"Чтобы воспользоваться помощью волонтеров, необходимо позвонить в управление труда и соцзащиты населения исполкома горсовета и согласовать с регистратором перечень продуктов или лекарств, которые необходимо приобрести и доставить в адрес заказчику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что волонтеры получат соответствующие удостоверения и сигнальные жилеты.

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Напомним, 23 марта Кабмин разрешил дистанционную доставку лекарств на время карантина.

Минздрав обсудил с онлайн-ритейлером Rozetka алгоритмы доставки продуктов питания и быта в условиях карантина и потенциального чрезвычайного положения.


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