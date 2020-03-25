08:54  25 марта
Коронавирус в Киеве: число больных выросло до 31 – Кличко
11:30  25 марта
На Волыни коронавирус зафиксирован у семилетней девочки
11:44  25 марта
Из-за коронавируса в Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию
UA | RU
UA | RU
25 марта 2020, 13:13

На Буковине ищут волонтеров-медиков для борьбы с COVID-19

Читайте також
українською мовою
25 марта 2020, 13:13
Читайте також українською мовою
Люди, которые имеют, или же получают медицинское образование, будут помогать в борьбе с распространением коронавируса. Их планируют в качестве волонтеров привлечь к противоэпидемическим мероприятиям
Люди, которые имеют, или же получают медицинское образование, будут помогать в борьбе с распространением коронавируса. Их планируют в качестве волонтеров привлечь к противоэпидемическим мероприятиям

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Черновицкой ОГА, пишет Regionews.

Все желающие помочь могут заполнить анкету по ссылке http://bit.ly/33yl07v.

Желающие будут зарегистрированы в общегосударственной базе данных.

В случае необходимости, учреждения здравоохранения будут привлекать волонтеров-медиков для помощи.

Люди, які мають, або ж здобувають медичну освіту, допомагатимуть у боротьбі із поширенням коронавірусу. Їх планують як...

Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Середа, 25 березня 2020 р.

По состоянию на утро 25 марта в Черновицкой области зафиксировано 38 случаев заболевания коронавирусом. Напомним, 1 случай летальный, 1 пациент уже выздоровел.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)


коронавирус
Жизнь на карантине: к бесплатной доставке гуманитарной помощи присоединилась и "Новая почта"
25 марта 2020, 13:03
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
25 марта 2020, 12:50
Больные коронавирусом буковинцы в стабильном состоянии
25 марта 2020, 12:46
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
25 марта 2020, 12:50
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Последние Популярные
Алексей Кривошеев
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Все блоги »
Монополия на власть или бизнес. Кто в Полтаве стремится занять мэрское кресло
24 марта 2020, 12:00
"Удобная" эпидемия: как проводят госзакупки в Житомире
23 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »