На Буковине ищут волонтеров-медиков для борьбы с COVID-19

Люди, которые имеют, или же получают медицинское образование, будут помогать в борьбе с распространением коронавируса. Их планируют в качестве волонтеров привлечь к противоэпидемическим мероприятиям

Люди, которые имеют, или же получают медицинское образование, будут помогать в борьбе с распространением коронавируса. Их планируют в качестве волонтеров привлечь к противоэпидемическим мероприятиям

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