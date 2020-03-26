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26 марта 2020, 18:53 5

Вижницкий райсовет на Буковине перечислил однодневный заработок местной больнице

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26 марта 2020, 18:53 5
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25 марта Вижницкая районный совет принял решение о перечислении однодневного заработка на счет КНП "Вижницкая районная больница" для обеспечения первоочередных потребностей врачей, необходимых для борьбы с распространением COVID-19
25 марта Вижницкая районный совет принял решение о перечислении однодневного заработка на счет КНП "Вижницкая районная больница" для обеспечения первоочередных потребностей врачей, необходимых для борьбы с распространением COVID-19

Об этом сообщает Вижницкая районный совет на странице в Facebook, пишет RegioNews.

Таким образом чиновники решили поддержать Вижницкую районную больницу.

"Приобретение необходимых средств и оборудования крайне необходимо для лечения больных и защиты медицинских работников в условиях повышенной эпидемиологической ситуации в Украине. Приглашаем всех неравнодушных присоединиться к инициативе поддержки медицинских работников Вижниччины!" - говорится в сообщении.

Реквизиты для перечисления благотворительных средств:
Получатель - КНП "Вижницкая районная больница"
IBAN - UA793562820000026003051525258
ЕГРПОУ 02005697 МФО 356282

ЗАПРОШУЄМО ПІДТРИМАТИ МЕДИКІВ ВИЖНИЧЧИНИ Вчора, було прийнято рішення про перечислення одноденного заробітку...

Опубліковано Вижницька Районна Рада Четвер, 26 березня 2020 р.

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В Черновцах объявили благотворительный сбор средств на борьбу с коронавирусом

Черновицкий бизнесмен, бывший депутат городского совета Олег Охотский выделил один миллион гривен на закупку средств индивидуальной защиты для медиков и полицейских на Буковине.

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