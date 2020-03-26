Вижницкий райсовет на Буковине перечислил однодневный заработок местной больнице
Об этом сообщает Вижницкая районный совет на странице в Facebook, пишет RegioNews.
Таким образом чиновники решили поддержать Вижницкую районную больницу.
"Приобретение необходимых средств и оборудования крайне необходимо для лечения больных и защиты медицинских работников в условиях повышенной эпидемиологической ситуации в Украине. Приглашаем всех неравнодушных присоединиться к инициативе поддержки медицинских работников Вижниччины!" - говорится в сообщении.
Реквизиты для перечисления благотворительных средств:
Получатель - КНП "Вижницкая районная больница"
IBAN - UA793562820000026003051525258
ЕГРПОУ 02005697 МФО 356282
ЗАПРОШУЄМО ПІДТРИМАТИ МЕДИКІВ ВИЖНИЧЧИНИ Вчора, було прийнято рішення про перечислення одноденного заробітку...Опубліковано Вижницька Районна Рада Четвер, 26 березня 2020 р.
Также читайте: Владелец черновицкой фирмы "Квиты-Центр" подарил оборудование областной детской больницы
В Черновцах объявили благотворительный сбор средств на борьбу с коронавирусом
Черновицкий бизнесмен, бывший депутат городского совета Олег Охотский выделил один миллион гривен на закупку средств индивидуальной защиты для медиков и полицейских на Буковине.
Приватбанк передал оборудование в черновицкие больницы
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 19:58 26 марта Кожара убил Старицкого и инсценировал самоубийство - следствие
- 19:45 26 марта "Укрзализныця" отправит в Москву эвакуационный поезд 27 марта
- 19:24 26 марта Зеленский: 27 марта Украина полностью закрывает границы
- 19:14 26 марта В Черниговской области из-за коронавируса женщину могут привлечь к ответственности
- 19:10 26 марта На Донбассе четыре обстрела, боевики вновь применяют 120 мм минометы
- 19:07 26 марта В Киеве еще 7 заболеваний коронавирусом - Кличко
- 18:57 26 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 12:00 22 марта Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида