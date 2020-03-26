Вижницкий райсовет на Буковине перечислил однодневный заработок местной больнице

25 марта Вижницкая районный совет принял решение о перечислении однодневного заработка на счет КНП "Вижницкая районная больница" для обеспечения первоочередных потребностей врачей, необходимых для борьбы с распространением COVID-19

25 марта Вижницкая районный совет принял решение о перечислении однодневного заработка на счет КНП "Вижницкая районная больница" для обеспечения первоочередных потребностей врачей, необходимых для борьбы с распространением COVID-19

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