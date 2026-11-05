Бензин пошел на убыль: что происходит с ценами на АЗС
В Украине цены на горючее остаются нестабильными. Автогаз и дизтопливо продолжают особенно стремительно расти в цене.
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 5 ноября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 93,55 гривны за литр (-0,33 гривны);
- бензин А-95 – 89,84 гривны за литр (-0,23 гривны);
- бензин А-92 – 85,55 гривны за литр (-0,73);
- дизтопливо – 104,64 гривны за литр (+0,04 гривны);
- автогаз – 59,44 гривны за литр (+0,33 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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