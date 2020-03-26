Прокуроры Волыни передали медикам респираторы и лекарства
Об этом сообщает "ВолиньUA", пишет RegioNews.
Работники Волынской прокуратуры, собрав средства через свою профсоюзную организацию, передали инфекционной больнице защитные респираторы многоразового использования и жизненно необходимые для лечения больных коронавирусом лекарства.
"Лечебное учреждение критически нуждается в таких средствах и препаратах, поэтому мы благодарны коллективу прокуратуры за оказанную помощь", - сказал главный врач учреждения Руслан Морочковський.
В Луцке создали временный оперативный центр при Луцком городском совете для организации помощи льготным категориям граждан - жителям Луцкой объединенной территориальной общины.
На Волыни открыли благотворительный счет, куда можно перечислять средства для приобретения необходимых вещей для предотвращения возникновения и распространения коронавируса.
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