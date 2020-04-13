Лучше всех самоизоляции придерживаются в Одессе и Киеве, игнорируют – на Буковине и Луганщине
Компания "Киевстар" опублікувала онлайн-карту самоизоляции населения во всех регионах Украины, пишет RegioNews.
На карту нанесли процентную долю людей, которые не перемещались больше, чем на тысячу метров от зоны преимущественного своего положения.
По данным карты, лучше всех в Украине придерживаются самоизоляции жители Одесской области (21,89%) и Киевщины (29,22%).
Черновицкая область, которая лидирует по количеству инфицированных коронавирусом COVID-19, имеет наименьшее количество жителей, которые придерживаются самоизоляции - 8,54%. Хуже с самосознанием только на Луганщине - 7,29%.
При этом соседние области с большим количеством заражений оказались не намного дисциплинированее: Ивано-Франковская область - 15,82%, Тернопольская – 15,84%, Винницкая – 13,6%.
Как отмечается на сайте "Киевстара", индекс соблюдение самоизоляции рассчитано на основе аналитики изменения базовых станций группами абонентов Киевстар и отдаления от зоны преимущественного положения в радиусе более 1000 метров.
Под зоной преимущественного положения понимается место, где совокупная группа абонентов осуществляет наибольшее количество мобильных активностей в нерабочее вечернее и ночное время, а также в выходные дни.
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