На Николаевщине районная больница объявила сбор пожертвований, чтобы купить аппарат ИВЛ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тут.інфо.
"До проблемы с коронавирусом в Новобугском районе просим помочь материально для закупки необходимого аппарата искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования и лекарств. Прозрачность и открытость гарантируем. С уважением, весь коллектив Новобугской ЦРБ", - говорится в сообщении.
Реквизиты:
UA 81 326610 00000 26008053247214 МФО 326610, в "ПриватБанк" с пометкой "на борьбу с коронавирусом".
Контакты:
Адрес: Новый Буг, улица Ивана Огиенко, дом 14; телефон 05151 91371; руководитель: Владимир Лущенко.
Ранее сообщалось, что в Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислородных концентраторов, необходимых при пневмониях.
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