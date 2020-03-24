На Николаевщине районная больница объявила сбор пожертвований, чтобы купить аппарат ИВЛ

Новобугская центральная районная больница объявила сбор средств для приобретения аппарата искусственной вентиляции легких и других лекарств

Фото: Тут.інфо

Новобугская центральная районная больница объявила сбор средств для приобретения аппарата искусственной вентиляции легких и других лекарств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тут.інфо.

"До проблемы с коронавирусом в Новобугском районе просим помочь материально для закупки необходимого аппарата искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования и лекарств. Прозрачность и открытость гарантируем. С уважением, весь коллектив Новобугской ЦРБ", - говорится в сообщении.

Реквизиты:

UA 81 326610 00000 26008053247214 МФО 326610, в "ПриватБанк" с пометкой "на борьбу с коронавирусом".

Контакты:

Адрес: Новый Буг, улица Ивана Огиенко, дом 14; телефон 05151 91371; руководитель: Владимир Лущенко.

Ранее сообщалось, что в Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислородных концентраторов, необходимых при пневмониях.

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