11:00  24 марта
Для реструктуризации госдолга нет оснований - Кабмин
12:17  24 марта
На Буковине зафиксировали 13 новых случаев коронавируса
10:52  24 марта
Верховная Рада передала медикам Киева 25 автомобилей
UA | RU
UA | RU
24 марта 2020, 11:34 3

На Николаевщине районная больница объявила сбор пожертвований, чтобы купить аппарат ИВЛ

Читайте також
українською мовою
24 марта 2020, 11:34 3
Читайте також українською мовою
Новобугская центральная районная больница объявила сбор средств для приобретения аппарата искусственной вентиляции легких и других лекарств
Фото: Тут.інфо
Новобугская центральная районная больница объявила сбор средств для приобретения аппарата искусственной вентиляции легких и других лекарств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тут.інфо.

"До проблемы с коронавирусом в Новобугском районе просим помочь материально для закупки необходимого аппарата искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования и лекарств. Прозрачность и открытость гарантируем. С уважением, весь коллектив Новобугской ЦРБ", - говорится в сообщении.

Реквизиты:

UA 81 326610 00000 26008053247214 МФО 326610, в "ПриватБанк" с пометкой "на борьбу с коронавирусом".

Контакты:

Адрес: Новый Буг, улица Ивана Огиенко, дом 14; телефон 05151 91371; руководитель: Владимир Лущенко.

Ранее сообщалось, что в Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислородных концентраторов, необходимых при пневмониях.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)


коронавирус карантин
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
24 марта 2020, 12:19
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Последние Популярные
Андрей Смолий
Геннадий Москаль
Ульяна Супрун
Все блоги »
Монополия на власть или бизнес. Кто в Полтаве стремится занять мэрское кресло
24 марта 2020, 12:00
"Удобная" эпидемия: как проводят госзакупки в Житомире
23 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Все видео »
Грищенко Роман
Глава Сумской областной государственной администрации
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Все досье »