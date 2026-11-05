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Марина Данилюк-Ярмолаева Журналист info@regionews.ua
05 ноября 2026, 07:56

Когда криминал чувствует себя хозяином тыла: новые подробности пленок НАБУ и САП

05 ноября 2026, 07:56
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Шокирует, что бандюки, которых крышивали СБУшники – советуются как похитить Дениса Бигуса
Скриншот с видео
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Каждая серия пленок НАБУ и САП пробивает дно старых пленок.

Скажу так, меня не шокировало, что какие-то крутелыки из СБУ, Офиса Генерального прокурора, Национальной полиции и представителей криминальной среды вместе курировали мошеннические колл-центры и магазины вредных веществ U420.

Шокирует, что бандюки, которых крышивали СБУшники – советуются как похитить Дениса Бигуса, чье издание разоблачило эти "магазины сувениров".

И безусловно шок, что преступники Мексиканец (Буркин) и Криминал обсуждают избиение или обливание кислотой защитника Мариуполя, который собирался ликвидировать магазины U420. Там еще есть фразы "забить молотками". В конце концов, решают ветерана молотками таки.

Для собственной информационной кампании члены преступной группы подключили пророссийского блогера Шария.

Вот и ответ, почему решили нанять этот цирк с псевдомедикиней Валентиной и обосрали бренд "Азов". Ольга Решетилова сообщила, что на том же доме были и бывшие пленники Мариуполя, которые планировали вернуться на службу.

Решалы в тылу переживают, что прошедшие плен ветераны – борются с наркотиками, которые продают детям в тылу.

Напомню, что эту рану рекламировали Анна Алхим и Тарас Цымбалюк.

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