Одесским предпринимателям устроили "налоговые каникулы" на период карантина

Решение исполкома предпринимателей, использующих временные сооружения и элементы уличной торговли, которые находятся в коммунальной собственности, на время освободи от платы за аренду

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Решение исполкома предпринимателей, использующих временные сооружения и элементы уличной торговли, которые находятся в коммунальной собственности, на время освободи от платы за аренду

Соответствующее решение было утверждено на исполкоме 26 марта, передает RegioNews. Заммэра Олесь Янчук отметил, что на период карантина необходимо поддержать предпринимателей. Он внес предложение освободить от платы за аренду предпринимателей, использующих временные сооружения и элементы уличной торговли, которые находятся в коммунальной собственности. "Думаю, это справедливо избавить предпринимателей на время карантина от обязательных платежей за размещение рекламы на неработающих объектах, за аренду твердого покрытия (земли - ред.) под летними площадками и под теми временными сооружениями, которые сейчас не работают", — сказал Янчук Исполком поддержал предложение частично. Так, от арендрой платы освободили предпринимателей, которые торгуют продуктами, топливом, средствами гигиены, медикаментами, средствами связи, занимаются банковским или страховым делом, или владеют кафе с доставкой.

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