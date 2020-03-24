Во Львовской области распределили полученную из Китая помощь

Из Китая получили два вида тестов на COVID-19, маски и биокостюмы

Фото: Львовская облгосадминистрация

Из Китая получили два вида тестов на COVID-19, маски и биокостюмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую облгосадминистрацию.

"Львовская область получила первую партию тестов, которая закрывает первоочередные нужды - это тесты, 5 тысяч масок, а также 500 биокостюмов. Такие поставки будут осуществляться регулярно, еженедельно и в разных количествах", - отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Также он добавил, что тест-системы, которые получила область – это не только экспресс-тесты, но и реагенты для проведения полимеразной цепной реакции (ПРЛ).

"Завтра все больницы начнут унифицировано представлять информацию по их обеспечению медицинскими средствами и теми потребностями, которые они имеют на сегодняшний день. Это делается для того, чтобы упростить жизнь благотворителям, волонтерам, журналистам и всем тем, кто хочет помочь. Нам нужно найти выход на закупки за реальными, а не надутыми рыночными ценами", - отметил председатель облсовета Александр Ганущин.

С 24 марта во Львовской области введено чрезвычайное положение. Как объяснил Козицкий, это вынужденная мера, которая, в свою очередь, не ограничивает передвижения лиц, но содержит определенные рекомендации относительно этого.

"Это дает большие полномочия силовым структурам относительно контроля над объектами критической инфраструктуры области и больницами. В жизни людей ничего не изменится", - отметил он.

Напомним, такси 579 будет возить медиков бесплатно. К инициативе "Подвези врача" подключилась служба такси 579. Она будет предоставлять бесплатные услуги довоз врачей во время карантина.