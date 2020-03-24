Днепр закупил первую партию медоборудования для лечения больных коронавирусом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета.
В больницу поступили два двухканальных электрокардиографа и пульсоксиметры для измерения уровня кислорода в крови детей, средства индивидуальной защиты для персонала, рассчитанные на месяц, и средства для проведения дезинфекции, которых должно хватить на три месяца.
Также ожидается поступление 35 аппаратов для искусственной вентиляции легких и 30 кислородных концентраторов.
Напомним, что на приобретение оборудования, в том числе средств защиты, в Днепре выделили 98 миллионов гривен.
В Днепре два человека заболели коронавирусом. Всего в Украине по состоянию на 24 марта зафиксировано 84 случая инфицирования covid-19.
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