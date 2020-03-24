В Львове медиков консультируют коллеги из Израиля по преодолению COVID-19

В городе апробируют опыт разных стран для эффективного противостояния распространению коронавируса

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В городе апробируют опыт разных стран для эффективного противостояния распространению коронавируса

Врачи из Израиля будут консультировать медиков Львова относительно действий, важных в борьбе с распространением COVID-19, сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

"Сейчас состоится скайп-конференция с нашими израильскими коллегами, будем обмениваться опытом между нашими и израильскими врачами. Они молодцы, имеют очень положительные результаты по противодействию коронавирусу. Мы информацию черпаем из разных городов мира, пробуем апробировать все это у нас, во Львове, потому что той централизации, которая должна быть, к сожалению, в стране нет. Может со временем это наладится", — отметил мэр города Андрей Садовый.

Напомним, во Львовской области распределили полученную из Китая помощь. Из Китая получили два вида тестов на COVID-19, маски и биокостюмы.

Во Львове с 5 этажа больницы скорой помощи выпрыгнул мужчина. Пациент помолился, а затем открыл окно и выпрыгнул. От полученных травм мужчина скончался.

Такси 579 возить медиков бесплатно. К инициативе "Подвези врача" подключилась служба такси 579. Она будет предоставлять бесплатные услуги довоза врачей во время карантина.

С 24 марта в Львовской области ввели чрезвычайную ситуацию.