В Киеве женщина торговала "макаронами с наркотиками"

Фото: Нацполиция

В Киеве разоблачили местную жительницу. Оказалось, что она зарабатывала на продаже запрещенных веществ. Наркотики она маскировала под продукты

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители задержали женщину на улице Радунской. У нее нашли шесть коробок, в каждой из которых находились зип-пакеты с особо опасным психотропным веществом – PVP.

Как выяснилось, киевлянка присылала "клиентам" наркотики под маскировкой. В частности, она прятала психотропы среди макарон и муки.

Теперь ей будет грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, с середины сентября ДБР проводит масштабную спецоперацию "Стоп трафик" против незаконного обращения наркотиков, оружия и боеприпасов. В настоящее время в ее пределах отрабатываются материалы 26 уголовных производств.