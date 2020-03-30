В Херсон доставили гумпомощ из Китая
Об этом рассказал глава Херсонской ОГА Юрий Гусев во время брифинга в понедельник, 30 марта, передает RegioNews.
По словам Гусева, из Китая получено 3300 респираторов, несколько видов медицинских масок усиленного степени защиты – 2820 штук и 880 биомедицинских защитных костюма.
Кроме того, рассказал глава ОГА и о работе антикризисного штаба.
"По состоянию на сегодняшнее утро, более чем на 10 миллионов гривен было предоставлено помощи в разном виде медицинскому персоналу и нуждающимся нашей области", - рассказал он.
Также стало известно, что умершего от сердечной недостаточности в Геническе проверят на коронавирус. Речь идет о случае мужчины 1975 года рождения. Пациент был в очень тяжелом состоянии. К сожалению, спасти его не удалось. Состояние жительницы г. Геническ, в которой обнаружили коронавирус, удовлетворительный.
"Вчера было проведено вскрытие тела умершего. На основании вскрытия, за изменениями, которые были в организме – предварительно это кардиомиопатия, хроническая сердечная недостаточность с застойными явлениями по малому кругу кровообращения, то есть застойная пневмония. Поэтому это расценено как подозрение и направлен материал в лабораторный центр. Ожидаем результатов. Предварительно – это не есть группу риска", - сообщила представительница департамента охраны здоровья Херсонской ОГА.
Брифинг, относительно передачи медицинского груза с гуманитарной помощьюОпубликовано Херсонская областная государственная администрация Понедельник, 30 марта 2020 г.
Ранее сообщалось, что в Херсоне нет и десятка аппаратов ИВЛ, которые можно использовать при короновирусе.
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