Херсонские депутаты выделили 53 миллиона на борьбу с COVID-19 и поддержали открытие рынков
Об этом сообщает RegioNews.
В среду, 1 апреля, депутаты Херсонского городского совета собрались на внеочередную сессию, на которой изменили целевое назначение 53 млн, которые потратят на борьбу с коронавирусом, а именно - приобретение оборудования, дезинфекторов, материалов и средств индивидуальной защиты медикам.
Депутаты живо обсуждали вопрос и каждый вносил свое предложения. Так, депутат Дмитрий Ильченко предложил выделить из бюджета 2 млн грн на инсулин. А Елена Мазур предложила виделить1 млн гривен на борьбу с амброзией. Однако предложения депутатов не набрали необходимого количества голосов.
Кроме того, депутаты не поддержали предложение Дмитрия Ильченко увеличить резервный фонд на 16 млн гривен. Эти средства предлагалось забрать с финансирования питания детей в школах. Голосование происходило поименно, однако "за" проголосовало всего 25 депутатов.
Были внесены изменения в Программу защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В частности, выделены деньги на приобретение гипохлорита на месяц. Дезинфектор получит управление дорог и спасатели.
Кроме того, в проекте решения запланировано финансирование "Херсонэлектротранса" и "Херсонкомунтранссервиса" по 250 тысяч. Эти средства пойдут на обработку троллейбусов и автобусов дезинфицирующими средствами. 500 тыс. грн предусмотрели на дезинфекцию тротуаров в городе.
Херсонский городской совет также поддержал решение относительно открытия рынков, но если они будут придерживаться усиленных противоэпидемических мероприятий. После проверок часть рынков сможет работать как в Херсоне, так и в районах.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области в городе Каховка умер мужчина, с симптомами коронавируса лечился дома.
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