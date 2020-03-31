Нехватка медперсонала и аппаратов ШВЛ: в одесской больнице "соврали" о реальной готовности принимать больных COVID-19

Одесский областной клинический медицинский центр стал опорным для госпитализации пациентов с COVID-19, но сами медики заявили о неготовности принимать больных

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Одесский областной клинический медицинский центр стал опорным для госпитализации пациентов с COVID-19, но сами медики заявили о неготовности принимать больных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

Сотрудники медицинского центра рассказали, что число врачей и аппаратов ИВЛ сильно преувеличено и вместо заявленных чиновниками 19 анестезиологов в больнице работают всего шестеро. В статистике Национальной службой здоровья Украины указано 10 аппаратов ИВЛ. В наличии их шесть, три из которых несколько недавно были предоставлены благотворителями.

Медики записали видеообращение к руководителям города, области и страны, в котором заявляют, что отсутствуют в достаточном количестве расходные материалы и медикаменты для симптоматического лечения. Защитных костюмов для медиков (которые тоже закупали волонтеры из БФ "Корпорация монстров") хватит только на четыре дня интенсивной работы.

В учреждении также катастрофически не хватает сотрудников. Массово увольняется медперсонал, так как большенство старше 60 лет и находится в зоне риска заражения вирусом. Сейчас в медучреждении осталось 4 медсестры и 2 санитарки.

"Наша больница никак не приспособлена к тому, чтобы оказывать помощь больным инфекционными заболеваниями. У нас нет даже разделения на условно чистую и грязную зоны, не говоря уже о боксах, о шлюзах. Реальная картина выглядит так. Сделают центр приема больных практически в центре города, который распространит заразу в течение двух-трех дней, убьет нас, потому что выйдут из строя большинство докторов, и пойдет распространение дальше", - рассказывают врачи.

Решение о включении больницы в список медучреждений первой волны принималось на основании цифр, поданных главным врачом учреждения Вадимом Шухтиным.

"Мы в течение недели обращались к главврачу с этими вопросами, но ответов так и не получили. В пятницу у нас был эпидемиолог, который констатировал, что мы не готовы. От главврача был ответ, что он готов к потерям. Мы, правда, не поняли, к потерям кого: нас как врачей или людей, которые сюда поступят", — заявляют медики.

Стоит отметить, что глава областного и городского департаментов здравоохранения Оксана Рокунец-Сорочан и Елена Якименко объяснили, в какие больницы и с какими симптомами будут доставлять больных.

Ранее мы сообщали, что в Одессе медицинских работников призывают рассказывать о том, что они не обеспечены средствами защиты и о том, что им приходится контактировать с больными пневмонией, которым не делают анализы на коронавирус.