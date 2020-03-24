В Одессу прибыл спецсамолет из Киева с тестами на коронавирус
Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на странице в Facebook, сообщает RegioNews.
Спецсамолет из Киева с тестами на коронавирус для юга Украины прибыл поздно ночью.
"Одесская область стала гуманитарным хабом - от нас груз будет доставлен также в Николаев, Херсон, Винницу и Кропивницкий", - сообщил Куцый.
Он отмечает, что ПЦР-тесты сразу доставили в лабораторный центр в Одессе, где ученые смогут эффективно и быстро определять наличие инфицирования.
Также начата сортировка экспресс-тестов, респираторов и других средств защиты для медработников. Он утверждает, что все медицинские учреждения будут укомплектованы этими средствами. При этом количество доставленных тестов не называется.
Одесчина принимает груз с тестами на коронавирус и средствами защиты.
как Только мы встретили спецборт из Киева с экспресс-тестами на коронавирус, ПЦР-тестами, а также спецсредствами защиты для врачей! Одесщина стала гуманитарным хабом — от нас груз будет доставлен также до Николаева, Херсона, Винницы и Кропивницкого. ПЦР-тесты сразу будут доставлены до лабораторного центра в Одессе и наши ученые смогут эффективно и быстро определять болезнь. Также мы начнем сортировка экспресс-тестов, респираторов и других средств защиты для наших врачей. Уже завтра медицинские учреждения будут укомплектованы этими средствами. Я хочу выразить благодарность Президенту Украины и всем причастным за эту помощь и заверить жителей Одесской области, что защита здоровья'я наших граждан – это наивысший приоритет для Одесской областной государственной администрации. Офис Президента Украины Министерство внутренних дел Министерство здравоохранения'я УкраїниОпубликовано Максимом Куцым Понедельник, 23 марта 2020 г.
Напомним, что прокурор одной из прокуратур Одессы заболел на коронавирус - на днях у него поднялась температура и его отвезли в Киев.
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