В Киеве остановили движение на красной ветке метро: что произошло

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В Киеве временно приостановили движение поездов на красной линии метро из-за значительных колебаний напряжения от внешних центров питания

Об этом сообщает Киевский метрополитен в Telegram, передает RegioNews.

Отмечается, что синяя и зелёная линии метрополитена продолжают работать в обычном режиме.

О возобновлении движения на красной ветке пассажиров сообщат дополнительно.

Напомним, с начала недели, 2 ноября, Россия нанесла 78 целенаправленных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. По состоянию на 5 ноября, новые обесточения зафиксированы в трех областях, а в большинстве регионов действуют графики отключений света.